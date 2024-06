TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Türk dünyası vurgusu: Kafkaslar’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya kadar ayağa kalktı...

"TÜRK DÜNYASINA TARİH, ALTIN TEPSİ İÇERİSİNDE FEVKALADE ÖNEMLİ BİR İMKANI BAHŞETMİŞTİR"

Türk dünyasının tarihsel olarak çok önemli bir noktada durduğunu, büyük bir yükseliş trendinin başlangıcına geldiğini ifade eden Kurtulmuş, bunda hiç şüphesiz, dünya sistemindeki değişimin ciddi bir rolünün olduğunu söyledi.

Çok kutuplu dünya sisteminin kurulmasının başlangıcında olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli bölgesinde bulunan, büyük imkanları ve fırsatları olan Türk dünyasına tarih, altın tepsi içerisinde fevkalade önemli bir imkanı bahşetmiştir. Özbekistan ve Kazakistan'dan başlayarak Kafkaslar'dan Anadolu'ya ve Balkanlar'a, oradan da Avrupa'nın içlerine kadar, nüfusu 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyası artık ayağa kalkmıştır, yükselişe geçmiştir. Türk dünyası sadece nüfusuyla değil nüfusunun genç ve dinamik oluşuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarının fevkalade önemli olmasıyla, ayrıca dünyanın en önemli jeostratejik bölgesinde bulunmasıyla göz kamaştıran bir güce sahiptir. Yeter ki bu güçten istifade edebilecek imkanları ortaya koyalım.

Ayrıca Türk dünyası, hemen kendi komşu bölgelerindeki istikrarsızlıklara, çatışmalara ve güç mücadelelerine karşı görece olarak istikrarlı bir bölgeyi temsil ediyor olması bakımından da önemlidir. Yani her türlü imkana, her türlü fırsata, her türlü potansiyele sahip olan bir Türk dünyası karşımızdadır."

Bugün Türk devletleri arasında birliği ve beraberliği sağlamak açısından siyasi iradenin de olgunlaştığını belirten Kurtulmuş, bu iradeyi sonuçlandırabilmek için herkesin bütün gücüyle mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.