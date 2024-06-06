Mirziyoyev’e Devlet Nişanı Töreni! Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı’ndan önemli açıklamalar

Bu yıl Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 32. yılının idrak edildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostuk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Devlet Nişanını ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum."