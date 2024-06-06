Mirziyoyev'e Devlet Nişanı Töreni! Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 'Devlet Nişanı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.
Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Başkan Erdoğan, Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.
Törende konuşan Başkan Erdoğan, Özbekistan'ın, Mirziyoyev'in 2016'da Cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldiğini belirtti.
Mirziyoyev'in, Türkiye'nin de gönülden desteklediği yeni Özbekistan 3. Rönesans Projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla ülkesinin kalkınmasını temin ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şevket kardeşimin tarihiyle büyük, kültürüyle büyük, halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz." dedi.
Bu yıl Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 32. yılının idrak edildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostuk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Devlet Nişanını ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum."
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da katıldı.
Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine özel olarak lale motifli bir elbise giydiği görüldü.
Törenin ardından Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Öte yandan, tören öncesinde Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, sergi salonunda düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini gezdi. Erdoğan ve Mirziyoyev, sergi alanında gösteri yapan horon ekibini izledi. Cumhurbaşkanları ve eşleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.
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