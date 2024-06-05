Türkiye’nin Afrika’daki etkisi ülkeleri sömürgeci düzene karşı dik durmaya teşvik ediyor! Rusya’dan dikkat çeken yardım hamlesi

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: AVRUPA VE ALMANYA TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİR

Avrupa ve Almanya'nın, pragmatik ve uzun vadeli Afrika stratejisiyle Türkiye'den çok şey öğrenebileceğine işaret edilen analizde, "Türkiye her şeyden önce Afrika'daki fırsatları görüyor. Her şey Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç savaşla harap olmuş, aynı zamanda kıtlık çeken Somali'ye yaptığı ziyaretle başladı." ifadeleri yer almıştı.