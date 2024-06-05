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Türkiye'nin Afrika'daki etkisi ülkeleri sömürgeci düzene karşı dik durmaya teşvik ediyor! Rusya'dan dikkat çeken yardım hamlesi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Türkiye’nin Afrika’daki etkisi ülkeleri sömürgeci düzene karşı dik durmaya teşvik ediyor! Rusya’dan dikkat çeken yardım hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı konuşmada, “Bizim Afrika'ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygı, sevgi ve kazan-kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, yönetmeyi ve zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Afrika'daki karşılıklı dayanışmaya fayda sağlayan dik duruşuna dünya basını her fırsatta dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da kaleme alınan yazıda, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğunun vurgulandığı bir analiz yayımlanmıştı. Öte yandan yazıda Avrupa ve Almanya'nın Türkiye'den çok şey öğreneceği vurgulanmıştı. Gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki sömürgeciler karşısında dik duruşuna Rusya'da kayıtsız kalamadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Afrika ülkelerini haklı davalarında destekleyeceğiz ve yardımlar için hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerini yeni sömürgeci etkiden kurtarmaya çalışan Afrika ülkelerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turunun üçüncü ayağı Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı İbrahim Traore tarafından kabul edildi.

Kabul sonrası açıklama yapan Lavrov, Traore ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Traore'nin terörle mücadele konusunda alınan önlemleri anlattığını kaydetti.

RUSYA'DAN SÖMÜRGECİ DÜZEN KARŞISINDA DİK DURUŞ!

Lavrov, ülkesinin Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakını (AES) desteklediğini belirterek, "Yeni sömürgeci etkiden kurtulmak isteyen Afrika ülkelerinin haklı davalarına destek vermeye hazırız." dedi.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ETKİSİ ÜLKELERİ SÖMÜRGECİ DÜZEN KARŞISINDA DURMAYA TEŞVİK ETTİ

Alman Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde, Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'nin Afrika'daki etkisine dikkat çeken çarpıcı ifadeler kullanılmıştı.

"AFRİKA'DA ETKİLİ OLAN YENİ GÜÇ TÜRKİYE"

Analizde, "Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye" başlıklı, Avrupa'nın Afrika ülkelerinde bıraktığı boşluğu Ankara'nın doldurduğu ve bunun için net bir stratejisi olan Türkiye'nin, Afrika'da etkili olan yeni büyük güç olduğu belirtilmişti.

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: AVRUPA VE ALMANYA TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİR

Avrupa ve Almanya'nın, pragmatik ve uzun vadeli Afrika stratejisiyle Türkiye'den çok şey öğrenebileceğine işaret edilen analizde, "Türkiye her şeyden önce Afrika'daki fırsatları görüyor. Her şey Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç savaşla harap olmuş, aynı zamanda kıtlık çeken Somali'ye yaptığı ziyaretle başladı." ifadeleri yer almıştı.

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