Türkiye'nin Afrika'daki etkisi ülkeleri sömürgeci düzene karşı dik durmaya teşvik ediyor! Rusya'dan dikkat çeken yardım hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı konuşmada, “Bizim Afrika'ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygı, sevgi ve kazan-kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, yönetmeyi ve zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Afrika'daki karşılıklı dayanışmaya fayda sağlayan dik duruşuna dünya basını her fırsatta dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da kaleme alınan yazıda, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğunun vurgulandığı bir analiz yayımlanmıştı. Öte yandan yazıda Avrupa ve Almanya'nın Türkiye'den çok şey öğreneceği vurgulanmıştı. Gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki sömürgeciler karşısında dik duruşuna Rusya'da kayıtsız kalamadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Afrika ülkelerini haklı davalarında destekleyeceğiz ve yardımlar için hazırız" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerini yeni sömürgeci etkiden kurtarmaya çalışan Afrika ülkelerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turunun üçüncü ayağı Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı İbrahim Traore tarafından kabul edildi.
Kabul sonrası açıklama yapan Lavrov, Traore ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Traore'nin terörle mücadele konusunda alınan önlemleri anlattığını kaydetti.
TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ETKİSİ ÜLKELERİ SÖMÜRGECİ DÜZEN KARŞISINDA DURMAYA TEŞVİK ETTİ
Alman Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde, Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'nin Afrika'daki etkisine dikkat çeken çarpıcı ifadeler kullanılmıştı.
DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: AVRUPA VE ALMANYA TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİR
Avrupa ve Almanya'nın, pragmatik ve uzun vadeli Afrika stratejisiyle Türkiye'den çok şey öğrenebileceğine işaret edilen analizde, "Türkiye her şeyden önce Afrika'daki fırsatları görüyor. Her şey Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç savaşla harap olmuş, aynı zamanda kıtlık çeken Somali'ye yaptığı ziyaretle başladı." ifadeleri yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
- 1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu
- Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu
- Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme
- Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...