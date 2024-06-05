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DEM'li Ahmet Türk'ten TBB seçimlerinde "kayyum" skandalı! Sert tepki geldi: Biz değil siz kınıyorsunuz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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DEM’li Ahmet Türk’ten TBB seçimlerinde kayyum skandalı! Sert tepki geldi: Biz değil siz kınıyorsunuz

Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Konuşma yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, burada kayyum atamalarını eleştirerek "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz" dedi. Türk'ün bu sözlerine Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde "kayyum" provokasyonu yapan DEM Partili Ahmet Türk'e tepki gecikmedi.

"KAYYUMU KINIYORUM" DEDİ

Türk, yaptığı konuşmada, "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERE TEPKİ GECİKMEDİ

Özkan Çetinkaya ise solanda "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz kafanıza göre" diyerek Ahmet Türk'e sert bir tepki gösterdi. O anlarda salonda sesler yükseldi ve Özkan Çetinkaya'nın sert tepkisi salonda alkışlanarak takdir topladı. Çetinkaya'nın tepkisinden sonra Ahmet Türk konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

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