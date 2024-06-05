DEM'li Ahmet Türk'ten TBB seçimlerinde "kayyum" skandalı! Sert tepki geldi: Biz değil siz kınıyorsunuz

O SÖZLERE TEPKİ GECİKMEDİ

Özkan Çetinkaya ise solanda "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz kafanıza göre" diyerek Ahmet Türk'e sert bir tepki gösterdi. O anlarda salonda sesler yükseldi ve Özkan Çetinkaya'nın sert tepkisi salonda alkışlanarak takdir topladı. Çetinkaya'nın tepkisinden sonra Ahmet Türk konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.