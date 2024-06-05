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DEM'li başkandan skandal! Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi alkışlar yükseldi: O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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DEM’li başkandan skandal! Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi alkışlar yükseldi: O anlar kamerada

Yerel seçimlerde Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mümin Erol'un makam odasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. O anlarda görüntülerde çıkmayan ancak seslerinin duyulduğu bir grubun, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının indirildikten sonra alkışladığı duyuluyor.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı.

İLK İŞİ FOTOĞRAFI İNDİRMEK OLDU

Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor.

Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.

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