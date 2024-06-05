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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne ziyaret

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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