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Gururlandıran manzara! ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Gururlandıran manzara! ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Türk savunma sanayisinin incileri ANKA III ve HÜRJET birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. Öte yandan Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin X'teki paylaşımında, ANKA III'ün HÜRJET'le kol uçuşuna dair görüntü ve bilgilere yer verildi. Buna göre, ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi.

HÜRJET'İN ANKA III İLE UÇMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı.





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.

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