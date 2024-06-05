Sakarya’da tesettürlü kadına alçak saldırı! Ağza alınmayacak sözler söyledi: Kara fatmalar, defolun

Geçtiğimiz günlerde başkentte bir site bahçesinde oturan kadınlar arasında çıkan tartışmada çarşaflı kadına ve yanındaki tesettürlü kadına tehditler -savurmuş ve başörtüsünü açmaya çalışmıştı. Bu çirkin saldırının ardından benzer bir olay da Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir markette yaşandı.

Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını ağza alınmayacak çirkin sözlerle hedef aldı.