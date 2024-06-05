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Sakarya'da tesettürlü kadına alçak saldırı! Ağza alınmayacak sözler söyledi: Kara fatmalar, defolun

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Sakarya’da tesettürlü kadına alçak saldırı! Ağza alınmayacak sözler söyledi: Kara fatmalar, defolun

Ankara'da geçtiğimiz günlerde çarşaflı bir kadına yapılan çirkin saldırının ardından buna benzer bir örnek de Sakarya'da yaşandı. Sapanca ilçesindeki bir markette sıra bekleyen tesettürlü kadını ağza alınmayacak sözlerle hedef alan yaşlı bir kadın "Sizin burada işiniz yok. Defolun gidin. Kara fatmalar sizi" diyerek sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde başkentte bir site bahçesinde oturan kadınlar arasında çıkan tartışmada çarşaflı kadına ve yanındaki tesettürlü kadına tehditler -savurmuş ve başörtüsünü açmaya çalışmıştı. Bu çirkin saldırının ardından benzer bir olay da Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir markette yaşandı.

Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını ağza alınmayacak çirkin sözlerle hedef aldı.

KASA SIRASINDA TESETTÜRLÜ KADINA KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Kameralara saniye saniye kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın kasa sırası beklediği sırada başörtülü kadına saldırmaya başladı. Saldırgan yaşlı kadın, "Sizin burada işiniz yok. G**ü b**lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.

MÜDAHALE EDEN OLMADI

Öte yandan çirkin saldırının hedefi olan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi dikkat çekti.

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