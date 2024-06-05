Başkan Erdoğan’dan şehit olan pilotların ailelerine taziye mesajı

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit olmuştu. Uçağın başlangıç eğitim için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi.