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Başkan Erdoğan'dan şehit olan pilotların ailelerine taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit olan pilotların ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit olmuştu. Uçağın başlangıç eğitim için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi.

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