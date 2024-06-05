Başkan Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel resmen açıkladı

TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLAYAN ILIMAN İKLİM!

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşımıştı. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmişti.



Başkan Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başlamıştı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.