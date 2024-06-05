Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel resmen açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği iade-i ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti. Yarın görüşmenin günü ve saati belli olacak" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği iade-i ziyarete ilişkin flaş açıklamada bulundu.
Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti. Yarın görüşmenin günü ve saati belli olacak" ifadelerini kullandı.
İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Başkan Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.
TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLAYAN ILIMAN İKLİM!
Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşımıştı. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmişti.
Başkan Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başlamıştı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.
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