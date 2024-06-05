Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyaretinin perde arkası A Haber’de! Ekonomi, küresel konular ve Uygur Türkleri...

"URUMÇİ VE KAŞGAR TÜRK İSLAM ŞEHRİDİR"

Uygur Türkleri başlığında ise, Bakan Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde durumu doğrudan gözlemlemek ve Türkiye'nin görüşlerinin resmi makamlara aktarılması açısından da oldukça faydalı bir ziyaret oldu.

Bakan Fidan mevkidaşı ile basın toplantısında, "Bu iki şehir Türk-İslam şehridir." dedi. "Burası Çin ile İslam coğrafyasında arasında bir köprüdür." ifadelerini kullandı.