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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin perde arkası A Haber'de! Ekonomi, küresel konular ve Uygur Türkleri...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyaretinin perde arkası A Haber’de! Ekonomi, küresel konular ve Uygur Türkleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine Pekin, Urumçi ve Kaşgar’ı kapsayan 3 günlük Çin gezisini tamamladı. A Haber muhabiri Murat Sekban, Bakan Fidan’ın Çin ziyaretinin önemli başlıklarını A Haber ekranlarında detaylandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin daveti üzerine ziyaret ettiği Çin'deki temaslarında ekonomik ilişkiler, küresel meseleler ve Uygur Türklerinin durumu, öne çıkan meseleler oldu.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak Çin'e yaptığı ilk ziyarette, ekonomik ilişkiler, küresel meseleler ve Uygur Türklerinin durumu konularında Çin makamlarına bazı mesajlar verdi.

A Haber muhabiri Murat Sekban, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin önemli başlıklarını A Haber ekranlarında detaylandırdı.

Murat Sekban'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Bakan Fidan, Çin ziyaretlerini 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. Pekin'e (başkent), Urumçi ve Kaşgar'a gitti. Burada önemli temaslarda da bulundu.

Çin devlet başkan yardımcısı ve mevkidaşı ile görüştü. Basın toplantısında verdiği mesajlarda büyük önem taşıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinde öne çıkan başlıklar neler; Öncelikle ekonomik başlıklar ön plana çıktı. Küresel konular ve Uygur Türkleri ile yaşanan süreçler masaya yatırıldı.

Ekonomi alanında, Çinli şirketlerin doğrudan yatırım yapmasının artırılması gündeme geldi. Öte yandan daha fazla Çinli turistin de Türkiye'ye seyahatinin teşvik edilmesi masaya yatırıldı.

Enerji başlığına da ayrı bir parantez açıldı. Başta nükleer olmak üzere, Çin ile Türkiye arasında enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için de olumlu mesajlar verilmiş durumda.

Küresel konular gündem Gazze'ydi. İsrail'in katliamlarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Bu noktada Çin ile Türkiye'nin aynı düşüncede olduğunu ifade edelim.

"URUMÇİ VE KAŞGAR TÜRK İSLAM ŞEHRİDİR"

Uygur Türkleri başlığında ise, Bakan Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde durumu doğrudan gözlemlemek ve Türkiye'nin görüşlerinin resmi makamlara aktarılması açısından da oldukça faydalı bir ziyaret oldu.

Bakan Fidan mevkidaşı ile basın toplantısında, "Bu iki şehir Türk-İslam şehridir." dedi. "Burası Çin ile İslam coğrafyasında arasında bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

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