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Hamas ateşkes için "Hamas liderlerinin Gazze'den çıkması" şartı iddiasını yalanladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Hamas ateşkes için Hamas liderlerinin Gazze’den çıkması şartı iddiasını yalanladı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail basının ortaya attığı ABD'nin "Hamas'ın lider kadrosu Gazze'yi terk ederse öldürülmeyecekleri" teklifini Tel Aviv'in kabul ettiği iddiasını "ucuz propaganda" diye niteleyerek İsrail'in Gazze'den ayrılacağını belirtti.

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