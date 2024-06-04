Türk havacılığının altın çağı! İHA-230 Süpersonik füzeden tam isabet

TAM İSABET!

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.