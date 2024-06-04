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Türk havacılığının altın çağı! İHA-230 Süpersonik füzeden tam isabet

Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Türk havacılığının altın çağı! İHA-230 Süpersonik füzeden tam isabet

Türkiye'nin yeni Süpersonik füzesi İHA-230 atış testinde, hedefleri tam isabet ile vurdu. İşte o anlar...

Türkiye'nin yeni Süpersonik FÜZESİ İHA-230 ile atış testi yapıldı ve hedefler tam isabet vuruldu.

TÜRKİYE'NİN SÜPERSONİK FÜZESİ!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

TAM İSABET!

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi.

Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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