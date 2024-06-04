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Milli Savunma Bakanı Güler'den net mesaj! "Türk askerinin yetenekleri bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır"

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Milli Savunma Bakanı Güler’den net mesaj! Türk askerinin yetenekleri bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakârlığı, bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da her platformda uluslararası topluma bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Güler, "Bu çağrının özünde, Kıbrıs meselesindeki düğümün, kalıcı ve adil bir şekilde çözülmesi düşüncesi yer almaktadır. “İki Devletli Çözüm” dışında bir çözüm yoktur ve bu konuda artık herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Muhataplarımızdan da Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına saygılı olarak hareket etmelerini bekliyoruz." dedi.

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