Gazze masada! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul’da gerçekleşecek | Detaylar A Haber’de...

Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirirken, İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendiriyor.

Ekonomik bir temelde kurulan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.