Gazze masada! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek | Detaylar A Haber'de...
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren katil İsrail, bölgeyi adeta abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. Bu katliama Türkiye'den de ilk günden beri tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin teklifi ile D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi Gazze ve İsrail'i baskı altına almak için yeni adımlar atılması olacak. Toplatının ana konusunu A Haber muhabiri Murat Sekban detaylarla anlattı.
Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.
Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.
Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor.
Tamamı önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D-8'in, toplam nüfusu 1,2 milyar ve gayri safi yurtiçi hasılaları toplamı 4,8 trilyon dolar. Bu vasıflarıyla D-8, Gazze konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandıracak ve bu çabaların etkinliğini artıracak bir teşkilat niteliğinde görülüyor.
Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirirken, İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendiriyor.
Ekonomik bir temelde kurulan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.
GELİŞEN SEKİZ ÜLKE TEŞKİLATI
Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu D-8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kuruldu.
Teşkilatın Sekretaryası da İstanbul'da bulunuyor.
Üç kıtaya yayılan 8 ülke tarafından sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek üzere kurulan D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.
D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.
Toplatının ana konusunu A Haber muhabiri Murat Sekban detaylarla anlattı.
Sekban şu ifadeleri kullandı:
Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 8 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi Gazze olacak. 8 Haziran'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sona erdirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Bu toplantının gerçekleştirilmesi için öncülük yine Türkiye'den geldi. Türkiye'nin teklifi ile bu toplantı gerçekleştiriliyor olacak.
Kimler gelecek? Endonezya, Malezya, Pakistan'ın yanı sıra İran'ın Dışişleri bakan vekili, Bangladeş, Mısır ve Nijerya'dan üst düzey yetkililer katılacak. Toplantının ardında ortak bir bildiri çıkması bekleniyor. Bu orta bildiride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce sona ermesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için güçlü mesajlarında bu bildiri ile tüm dünyaya verilmesi bekleniyor.
Türkiye en başından beri Gazze'de ateşkesin sağlanması için birçok adım attı. Ekonomik ve siyasi ve hukuki olarak da şimdi İsrail üzerinde baskıyı artırabilmek için de yeni diplomatik programları da hayata geçirmeye devam ediyor.
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