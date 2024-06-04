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Narkoçelik-20'de 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! Güney Amerika'dan Türkiye'ye...

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Narkoçelik-20’de 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! Güney Amerika’dan Türkiye’ye...

Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Narkoçelik-20 operasyonuyla 373 kilogram kokain ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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