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Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Bağcılar’da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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