MHP lideri Devlet Bahçeli'den siyasette yumuşama tartışmalarına ilişkin net mesaj: Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasetteki yumuşama tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Açılan tiyatro perdelerine MHP olarak karnımız toktur. Bize tokat atanın elini kırarız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye de DEM Parti konusunda yüklenen Bahçeli "Çok terörist görmek istiyorsanız yanınızdakilere bakın" dedi. DEM'li Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını da yorumlayan Bahçeli "Seçimlere katılması bile başlı başına bir skandal" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"CHP GENEL BAŞKANI YANINDAKİ DEM'LİLERE BAKSIN"
MHP 31 Mart'ta yapılan Pınarbaşı'ndaki seçimlerde usulsüzlük olduğunu ispat etmiş ve tekrarı sağlanmıştır. CHP Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklendi. Ağzından çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? MHP'nin herhangi bir mensubunu terörle ilişkilendirmek yumuşama pozu veren biz zatın edepsiz beyanıdır. CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir. Yalan iddialarda bulunan CHP başkanının yolu yol değildir.
"BİZE TOKAT ATANIN ELİNİ KIRARIZ"
Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, Ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız. Dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır. Taktik üstünlüklerle avunmak yerine Türk milletine karşılıksız sevda ile hizmet etmeyi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizde geri adım olmaz. bizde meselelere hesabi yaklaşmak diye bir şey de olamaz. Bizim kalbimizde çarpan vatan ve millet sevgisidir. Yumuşama arayanlar önce bu sevgide uzlaşacak cesareti göstermelidir. Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur.
YUMUŞAMA TARTIŞMALARI
Onun bunun değirmen taşında öğütülecek ne bir arkadaşımız ne de siyasetimiz vardır. yumuşama diyenler Türk ve Türkiye sevgisinde, Türk milletinin ortak paydasında buluşmaya tamam diyorlarsa haydi buyursunlar bize her yer Türkiye'dir.
SEÇİMLERE KATILABİLMESİ BİLE SKANDAL
Bir belediye başkanı düşününüz, PKK yapılanmasının üst düzey yönetimi olarak görev alsın... Mehmet'lerimize, koruyucularımıza karşı şehre inen hainleri evde barındırsın. Hakkari Belediye başkanı hamdolsun görevden alınarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'mız hukuk sınırlarında devreye girmiştir. Bakanımızı ve görev arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır.
HANGİ KONUDA BİZDEN YUMUŞAMA BEKLİYORSUNUZ?
PKK'lı sözde başkanın kirli yakasından nasıl tutulduysa diğer kanun kaçkını sözde başkanların ve vekillerin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti ya da işgal ülkesi değildir. Türk milletinin kudretini göreceklerdir. Türkiye'nin bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahramanlar bitmez. Terörist başkan, vekil istemiyoruz. Kayyum edebiyatı bakanlar PKK'ya nasıl baktıklarını DEM'e nasıl baktıklarını netliğe kavuştursunlar. Beşinci kol faaliyeti içinde nasıl zehir döktüklerini açıkça göreceksiniz. Yumuşama sözlerini tedavüle sokan CHP'ye sorarım hangi konuda yumuşamamızı bekliyorsunuz. Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Terörist Demirtaş ve DEM'e övgüler yağdıranlar, maksadınız hangisi, hangisinde yumuşayalım, hangisine seyirci kalalım. Size aldandık diyelim, aziz ecdadımıza ne anlatacağız? Eğer bildiğiniz bir şey varsa itiraf ediniz.
MHP VE CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN TEMEL HARCI
Devletimiz çöküntüye uğrasa da milletimiz ayaktaysa, ayrışmamışsa kaybettiğimiz değerleri yeniden inşa ederiz. İçi boş demokrasi arzusunu milletin önüne çıkaran gafillerin nasıl yıkıma götüreceğini anlamak için son iki asırlık tarihimize bakmak yeterli.
MHP ve Cumhur ittifakı Türkiye'nin temel harcı ve güvencesidir. MHP ve ülkücü gençlik böyle bir kavganın tarafı olmayacaktır. Biz terör konusundaki duruşumuz, kırmızı çizgilerimiz çok iyi bilinmektedir. DEM'lenmişlerin bu konularda nerede bulunduklarına göz atması tutarlılık gereğidir. Menfur saldırıların asıl maksadı gözümüzden kaçmamakta. Provokasyon ve saldırı mekaniği hız kazanmakta. Oyun uşakları kurnazdır. Tehlike küresel mahiyetlidir. Karanlık senaryolar artan dozlarda ilerletilmekte.
"DOSTUMUZU DA DÜŞMANIMIZI DA BİLİYORUZ"
Yargıya intikal eden cinayette partimizin ve ülkü ocaklarının suçlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyoruz. Dostumuzu da düşmanımızı da tefrik edecek karakter bizde vardır.
"HESAPLAŞMADAN KAÇMAYIZ"
Elinde ülkücü kanı olanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyorum. Hesaplaşmaktan kaçmayız. Başkaları için küçük bizim için büyük ayrıntı da şudur, hesaplaşacağız ama affetmeyeceğiz. Dün kanımızı dökenlerin bugün mahkeme kurmaları utanmazlığın sınır tanımadığına acıklı örnektir. Ülkücülüğü terörle ilişkilendirenler eninde sonunda mağlup olacak. İlk mermiyi atanların binlerce dava arkadaşımızın kanına girdiğini biliyoruz. Onlarla her seviyede hesaplaşacağız.
"PAZARA ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU"
Hesaplaşma teklifimizi tekrar ediyorum. Hatta hodri meydan diyorum, bir ara partimizde yer alsa da neyin hesaplaşması diyen çürüklerin ipliğini pazara çıkarmak davamıza vefa borcudur. Aramızda açık hesap olanlar sanmasınlar ki kapandı defterler.
Pirinç taşlarının içindeki beyaz taşları ayıkladık. Davamız ağırdır, davamız zordur. Davamız Türk milliyetçiliği davasıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kurşun gibi ağır dönemlerin tanığıdır. Kutlu davamız dua ile koruma altındadır.
"CANİYAHU"
Filistin'i tanıyan ülke sayısının 147'ye ulaşması umut ve memnuniyet vericidir. Bu sayı hızla yükselmeli, İsrail'in işlediği soykırım suçu en başta küresel vicdanda mahkum ve telin edilmelidir. ABD Başkanı'nın 31 Mayıs 2024 tarihinde açıkladığı 3 aşamalı kalıcı ateşkes planı ve buna Hamas'ın olumlu bakması müspet bir gelişmedir. Ne var ki, İsrail yönetiminden çatlak sesler yükselmektedir. Biden'ın "savaşın bitme vakti geldi" mesajının gerçeğe dönmesi ertelenemez bir mecburiyettir. İsrail Başbakanı caniyahunun 1 Haziran 2024 tarihinde Hamas'ın yok edilene kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin olmayacağını ileri sürmesi katliamların süreceği yönündeki şüphe ve kaygıları maalesef kamçılamıştır.
Gazze'de sadece açlıktan ölen çocuk sayısı 37'ye çıkmıştır. Hiçbir insani değer ve mirasın kabul etmeyeceği bir trajedi Gazze Şeridi'nde hüküm sürmektedir. ABD'nin, Birleşmiş Milletlerin ve İslam ülkelerinin İsrail üzerindeki baskılarını daha da artırması geldiğimiz bu aşamada adalet ve insanlık görevidir. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı öncülüğünde İsrail Başbakanı'nın Kongre'ye davet edilmesi ve bu vesileyle konuşma yapacak olması eğer ateşkes adına diyalog ve işbirliğini sağlamak gayesine matufsa mesele yoktur. Yoksa caniyahunun ABD'de ağırlanıp kucaklanması, sonra da bir şey olmamış gibi uğurlanması halinde bunun zulme ve soykırıma ortaklık şeklinde anılacağını herkesin bilmesinde yarar vardır.
İsrail ile Filistin arasında bir an evvel kalıcı ve köklü ateşkes rejimi tezahür etmeli, sürdürülebilir barış için taraflar harekete geçmelidir.
İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde; egemen, siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bağımsız bir Filistin devletinin dünya çapında tanınmasından başka bir seçenek yoktur.
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