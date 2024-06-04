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4 ilde operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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4 ilde operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

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