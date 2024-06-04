Fethiye'de "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiindeki bir otelde C.E. (50) ile birlikte konaklayan 'Hanımağa' lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş (45), otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.