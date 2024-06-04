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Fethiye'de "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Fethiye’de Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı!

Fethiye’de konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan "Hanımağa" lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş, ayaklarından vuruldu. 45 yaşındaki Akkuş, diz üstünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinmin olmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiindeki bir otelde C.E. (50) ile birlikte konaklayan 'Hanımağa' lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş (45), otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıda diz üstünden yaralanan Akkuş'un, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırganları tespiti için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattığı ve yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi.

GÜNİZ AKKUŞ'A DAİR

Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınarak tutuklanmıştı. 'Hanımağa' lakabı ile bilinen Güniz Akkuş, organize suç örgütü kurduğu gerekçesi ile polislikten ihraç edilmişti.

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