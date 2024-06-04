Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı ile bir araya geldi! Bakan Fidan: Gazze’de ateşkes için Çin’le birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin ve Türkiye Asya'nın iki kadim medeniyeti, Asya'nın itici motoru. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Xi'nin vizyonu doğrultusunda ikili ilişkiler ilerliyor. Türkiye ve Çin pek çok alanda örtüşen görüşe sahip, iyi ilişkiler küresel refah ve istikrara katkı sağlayacak."

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirten Fidan, "Çin'in iki devletli çözümü desteklemesini takdir ediyoruz. Xi'nin barış konferansı çağrısı son derece önemli. İsrail'e silah ve siyasi destek sağlayan bazı ülkeler İsrail'in soykırımına ortak oluyor. Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.