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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

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