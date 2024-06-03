New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber’de anlattı

A Haber canlı yayınına katılan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadığı saldırıya dair detayları anlattı. Aktaş "Cuma günü brooklyn müzesi önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarında yaşattığı soykırıma tepki için toplandı.Refah kentindeki kampa saldırı düzenlenmişti ve bu saldırıya protesto etmek isteyen vatandaşların polisin sert müdahalesiyle karşı karşı kaldı. Bende burada bu gösteriyi görüntülemek için bulunuyordum." dedi.

"Polislerden bir tanesi yerde bulunan göstericilerden bir tanesinin yüzüne defalarca yumruk atarak kanlar içerisinde bıraktı. Bu göstericiyi görüntülemek isterken başka bir polis memuru beni oradan uzaklaştırmak için çok sert bir müdahalede bulundu ve elimde kamera bulunduğu için karşılık veremedim sırt üstü yere düştüm.Başka bir polis memurunun ve protestocuların yardımı ile yerden kalktım."

"Basın mensubu olduğum belli kartım var boynumda, elimde kameram var ve buna rağmen şiddet gördüm.Ağzı yüzü kanlar içerisinde kalan protestocuyu görüntülememem için beni orada çok sert şekilde engelleme çalıştı. Resmi yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi."

"Olay ortaya çıkar çıkmaz geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ve yöneticilerime aynı zamanda size de arkamda durdukları için teşekkür ederim."