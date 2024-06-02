Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü! İrlandalı vekil katil Netanyahu’ya ateş püskürdü: Umarım cehennemde yanarsın

"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Gould, konuşmasının devamında, "Bu ölümler, dünyaya insanlık adına utanç kaynağı olmalı. Masum çocukların ve ailelerinin bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Hepimizin, bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Gould, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin önemine değindi. Gazze'deki çocukların ve sivillerin çektiği acıların sona ermesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.