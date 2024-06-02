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Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü! İrlandalı vekil katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Umarım cehennemde yanarsın

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü! İrlandalı vekil katil Netanyahu’ya ateş püskürdü: Umarım cehennemde yanarsın

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit olurken katil İsrail’e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Son olarak İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, soykırımcı İsrail ve eli kanlı Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi. Gazzelli çocuklar için gözyaşı döken Gould , yaptığı açıklamada, "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar" ifadelerine yer verdi.

Terör devleti İsrail, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Refah kentindeki çadırları acımasızca vuran işgalci İsrail onlarca mazlumun yanarak şehit olmasına neden oldu.

Siyonist İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken son olarak İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazze'deki katliamı anlatırken duygulandı ve Netanayhu'ya çok sert tepki gösterdi.


"SEN DE AYNI ŞEKİLDE CEHENNEMDE YAN NETANYAHU"
Sinn Féin Milletvekili Thomas Gould, Rafah'ta gerçekleşen ve "başsız bir çocuk" bırakan füze saldırısı hakkında konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi. Gould, konuşmasında "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar." ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 37 bin Gazzeli sivilin yasını tutan Gould, bu kayıpların sadece birer istatistikten ibaret olmadığını vurguladı. Her bir kaybın arkasında yıkılan hayatlar ve dağılan aileler olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
Gould, konuşmasının devamında, "Bu ölümler, dünyaya insanlık adına utanç kaynağı olmalı. Masum çocukların ve ailelerinin bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Hepimizin, bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Gould, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin önemine değindi. Gazze'deki çocukların ve sivillerin çektiği acıların sona ermesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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