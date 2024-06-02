Irak'ın kuzeyinde yaz temizliği! 16 terörist öldürüldü! MSB'den açıklama geldi...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
16 TERÖRİSTE CEHENNEM BİLETİ
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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