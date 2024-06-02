AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik  AA foto muhabiri Fatih Aktaş’ın New York Polisinin müdahalesini kınadı

Çelik paylaşımında, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz. Anadolu Ajansının, mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası duyarlılığı aktarıyor olmasından gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine ve AA foto muhabiri Fatih Aktaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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