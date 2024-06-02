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415 bin 795 araca işlem yapıldı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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415 bin 795 araca işlem yapıldı

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Denetimlerde 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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