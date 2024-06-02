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THY ile Air China arasında "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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THY ile Air China arasında Kod Paylaşımı Anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) ile Air China, serbest satışa dayalı "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzaladı.

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