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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze diplomasisi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakan vekili ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

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