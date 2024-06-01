İstanbullular mazlumlara ses oldu! Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya Filistin'e destek yürüyüşü: "Katil İsrail işbirlikçi Amerika
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit olurken katil İsrail’e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Son olarak İstanbullular da mazlumlara ses olmak için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Mavi Marmara onurumuzdur", "Direnişin adı Mavi Marmara", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" sloganları atan kalabalık, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin anıldığı pankartlar da taşıdı.
Terör devleti İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Refah kentindeki çadırları acımasızca vuran katil İsrail onlarca mazlumun yanarak şehit olmasına neden oldu.
Siyonist İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken İstanbullular da mazlumlara ses oldu.
Beyazıt Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek" afişi, Türk ve Filistin bayrakları ile kelime-i tevhit yazılı flamalarla yürüyüşe geçti.
"KATİL İSRAİL, İŞBİRLİKÇİ AMERİKA"
Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Mavi Marmara onurumuzdur", "Direnişin adı Mavi Marmara", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" sloganları atan kalabalık, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin anıldığı pankartlar da taşıdı.
Ayasofya Meydanı'nda biten yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Alandaki katılımcılara hitap eden Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, İsrail'in, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlendiği saldırının üzerinden 14 yıl geçtiğini, o günkü saldırıda yakınlarını kaybeden çocukların, gençlerin bugün büyüdüğünü ve tekrar Akdeniz'e, Gazze'deki ablukayı kaldırmak üzere yola çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.
Songür, Filistin'e hareket edecek yeni filoya ilişkin, "Bundan birkaç ay önce yeni bir özgürlük filosu için gemiler aldık. Gemilerin alım süreçlerinde onlarca sabotaja uğradık. İsrail özellikle kendi limanlarında bu gemileri hep durdurmaya çalıştı, teknik olarak önümüze arızalar çıkardılar, prosedürel engeller çıkarmaya çalıştılar ve en sonunda gemimizin bayraklarını düşürerek bu gemileri şu an Tuzla Limanı'na hapsettiler." diye konuştu.
Neredeyse 8 aydan bu yana Filistin'deki saldırıların bitmesi için devletlerin bir şey yapmasını beklediklerini dile getiren Songür, devletler bir şey yapamıyorsa siviller olarak kendilerinin dünyanın dört bir yanından yola çıkmak için hazır olduklarını kaydetti.
Fransız aktivist Frank Romano, 14 yıl önceki Özgürlük Filosu'na değinip, tekrar yola çıkmak istediklerini belirterek, Mavi Marmara'yı onurlandırmak ve Filistinlilerin davasını devam ettirmek için Özgürlük Filosu'nu tekrar Gazze'ye göndermek zorunda olduklarını söyledi.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, Mavi Marmara saldırısını anarak, şunları kaydetti:
"10 şehit verdik, İsrail o dönem zannetti ki 'Böyle bir şey yaparsam bu Müslümanlar korkar, yerine oturur. Bir daha böyle bir şeye asla cüret edemezler.' Ancak beklediği gibi olmadı. 14 senedir ne şehitlerimizi ne Filistin davasını ne Gazze'yi unuttuk ne de mücadeleyi bıraktık. Mavi Marmara bir uyanış, diriliş, direniş oldu. Mavi Marmara bir nesil yetiştirdi ve işte şimdi o nesillerle çalışmaya devam ediyoruz."
Eylem konuşmaların ardından yapılan duayla son buldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!