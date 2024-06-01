İstanbullular mazlumlara ses oldu! Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya Filistin'e destek yürüyüşü: "Katil İsrail işbirlikçi Amerika

Neredeyse 8 aydan bu yana Filistin'deki saldırıların bitmesi için devletlerin bir şey yapmasını beklediklerini dile getiren Songür, devletler bir şey yapamıyorsa siviller olarak kendilerinin dünyanın dört bir yanından yola çıkmak için hazır olduklarını kaydetti.

Fransız aktivist Frank Romano, 14 yıl önceki Özgürlük Filosu'na değinip, tekrar yola çıkmak istediklerini belirterek, Mavi Marmara'yı onurlandırmak ve Filistinlilerin davasını devam ettirmek için Özgürlük Filosu'nu tekrar Gazze'ye göndermek zorunda olduklarını söyledi.