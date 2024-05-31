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Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Ali AKKURT ve Embiya YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alındı.

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