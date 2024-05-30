Man adası iftirası atan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası! 142 bin TL...

YEREL MAHKEME İKİNCİ KEZ AYNI KARARI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Osman Ketenci'ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira olmak üzere yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık 2017 tarihinde "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Başkan Erdoğa, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 1,5 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Haziran 2018 tarihli karar duruşmasında, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi'nin 'usulen bozma' kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.