"Teröristan" planı ne şekilde bozulacak? Harekat kapıda mı?

PKK terör örgütü, uluslararası alanda tanınma planı kapsamında 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir sandık kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde yerel seçim çağrısında bulundu. PYD/YPG, Fırat'ın doğusunda yerel seçim çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih, 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi, 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.

Gelişmeleri A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer

SURİYE'DE TÜRKİYE NE YAPACAK ?

"Apar topar aceleyle bir seçim yapalım, bunları bir belediye başkanı seçtirelim, sonra buraları bir özerk yönetim daha sonra bir "teröristan yaratalım"ı acele bir panik hali ile yapamaya çalışıyorlar. Bunun birkaç sebebi var, bir tanesi Irak'taki gelişmeler."

"Türkiye burada askeri, ekonomik politik ve istihbari açıdan çoklu bir faaliyet yürüterek hem dağlık kesimleri hem de daha güneyindeki yaklaşık 70 bin kilometrekarelik düz alandaki özerk yönetimle birlikte, merkezi yönetimin unsurlarını da kullanarak bir ortak harekat merkezi çerçevesinde burada PKK'yı artık bitireceğinin işaretletin bizden daha erken alıyorlar."