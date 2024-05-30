"Teröristan" planı ne şekilde bozulacak? Harekat kapıda mı?
Suriye'nin kuzeyinde bulunan hain terör örgütü PKK'nın bir kolu olan PYD/YPG, 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de yasa dışı yerel seçim çağrısı yaptı. Güvenlik kaynakları, bunu PYD/YPG'nin kendisine Fırat Nehri’nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabası olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına ters düşen sözde seçim çağrısı sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. "Teröristan" planı ne şekilde bozulacak? Türkiye Suriye'de ne yapacak? PKK'nın sözde seçimi yapılırsa ne olur? Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber'de konuyu değerlendirdi...
PKK terör örgütü, uluslararası alanda tanınma planı kapsamında 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir sandık kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde yerel seçim çağrısında bulundu. PYD/YPG, Fırat'ın doğusunda yerel seçim çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih, 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi, 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.
Gelişmeleri A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer
SURİYE'DE TÜRKİYE NE YAPACAK ?
"Apar topar aceleyle bir seçim yapalım, bunları bir belediye başkanı seçtirelim, sonra buraları bir özerk yönetim daha sonra bir "teröristan yaratalım"ı acele bir panik hali ile yapamaya çalışıyorlar. Bunun birkaç sebebi var, bir tanesi Irak'taki gelişmeler."
"Türkiye burada askeri, ekonomik politik ve istihbari açıdan çoklu bir faaliyet yürüterek hem dağlık kesimleri hem de daha güneyindeki yaklaşık 70 bin kilometrekarelik düz alandaki özerk yönetimle birlikte, merkezi yönetimin unsurlarını da kullanarak bir ortak harekat merkezi çerçevesinde burada PKK'yı artık bitireceğinin işaretletin bizden daha erken alıyorlar."
"Özellikle Suriye Irak sınır hattı güvenli hale getirilirse, buradan kontrolsüz geçişler, özellikle terörist geçişi, silah cephane malzeme geçişi neredeyse durma noktasına geleceği için Suriye'deki teröristler beslenemeyecekler. o yüzden bir an önce meşruiyet kazanıp uluslararası güçlerin desteğini buraya sağlamak istiyorlar."
BU SEÇİME KİMLER KATILACAK?
"Bu seçime herkes katılamıyor. Sadece iki kuralı var, sözde PKK seçimine katılabilmesi için 1. SDG içerisindeki silahlı güçlere katılmış olmak. Sonucu belli bir seçimle kendi adamlarını belediye başkanı ilan edecekler. Yoksa orada bir demokratik ortam oluşturmak gibi dertleri yok. Öyle her teröristi de kabul etmiyorlar. Silahlı olmak da gerekiyor."
"Bu seçime katılacakları bir kurul oluşturmuşlar. Önce silahlı olduğunuzu teyit etmesi lazım, bir de o kuruldan bir onay geçerse size bir belge vereceklermiş sözde, o belge ile seçim yapabileceksiniz. Yani kendi adamlarına kendi seçtirdikleri sözde belediye başkanları ile bunlar sanal yapay suni bir meşruiyet, bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyorlar."
"Bu seçim ne meşru ne de Suriye anayasasında ya da kanunlarında ne böyle hakları var, ne de BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 tarihli 2254 sayılı kararı var. 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı bir durumdur. Uluslararası hukuk da buna karşı."
"Kasım seçimlerinden sonra muhtemelen ABD, Irak, Suriye, Hürmüz Boğazı, Afrika'daki güçlerini büyük bir bölümünü Asya Pasifik'e aktaracak. Yani buradan güç azaltmasına gidecek. O zaman buradaki PKK'lıları kim koruyacak? Amerika koruyamayacak. PKK'lılarda burada Mehmetçiğin namlusunu görecek."
SEÇİM YAPARLARSA NE OLUR?
"Bir kere meşruiyeti olmayacağı için sadece şu olur; Türkiye buna müsaade etmez. Buradaki Tel Rıfat, Ayn El Arab ve Münbiç bölgelerine operasyon yapılacak. Bunlar Irak'la koordineli olacak. Hakurk'tan İdlib'e olarak stratejik sınır güvenliğini sağlayacak. Peki Türkiye ne yapabilir?"
"Birinci aşamada sınır ötesi operasyonlar tamamlanır, ikinci aşamada aynı Irak'ta olduğu gibi bölgedeki yerel güçlerle ortak bir çatıda toplayıp ortak harekat merkezi ile PKK'nın buradan defedilmesi sağlanacak. Burada ince nokta rejimin buna katılıp katılmayacağı. Rejimin buna katılması gerekir. Ama katılmazsa rejimsizde yapılır, fakat bu sefer Suriye'nin geleceğinde rejimin yeri olmaz. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın."
"Burada bir teröristan kurulamaz. Eninde sonunda buradaki PKK, kahraman ordumuzun önünde bir anda eriyip gidecek. Bu alçakların bu teröristlerin göreceği son şey, Türk Mehmetçiğinin namlusu olacak. Eninde sonunda baş başa kalacağız, bugüne hazır olun. Sizi emperyalistler kullanıyor, kullanım süreniz bittiğinde kağıt gibi buruşturup çöpe atıp gidecekler."
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