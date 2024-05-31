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Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşımı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Sağlık Bakanı Koca’dan Dünya Tütünsüz Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldığını belirterek, iyi sonuçlar alındığını bildirdi.

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