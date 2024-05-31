Havacılık sektöründe dezenformasyon yayan Airporthaber’e erişim yasağı! İmtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık tehditler savurdu

Söz konusu site, yalanlanan haberleri mahkeme kararına rağmen kaldırmadığı için erişim yasağı yedi.

Bilindiği üzere airporthaber'in imtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık.

MAHKEMENİN KARARI SONRASI TEHDİTLER SAVURDU

Yalan içerikleri mahkeme kararına rağmen kaldırmayan Ali Kıdık ise 'erişim yasağı' kararı sonrası tehditler savurdu.