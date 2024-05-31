Havacılık sektöründe dezenformasyon yayan Airporthaber'e erişim yasağı! İmtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık tehditler savurdu
Mahkemenin verdiği 6 ayrı haberin yayından kaldırılması kararını uygulamayan Airport Haber'in internet sitesine erişim engeli getirildi. Aiporthaber'in imtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık, mahkeme kararına rağmen 'erişim' yasağı sonrası tehditler savurdu. Mahkemenin kararını skandal ifadelerle 'FETÖvari operasyon' olarak tanımladı.
Havacılık sektörüne ilişkin ürettiği dezenformasyon temelli içeriklerle ön plana çıkan airporthaber'e erişim yasağı geldi.
Sitenin ana sayfasında "Bu internet sitesi aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir" denildi, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.05.2024 tarihli 2024/5163 sayılı kararına yer verildi.
Söz konusu site, yalanlanan haberleri mahkeme kararına rağmen kaldırmadığı için erişim yasağı yedi.
Bilindiği üzere airporthaber'in imtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık.
MAHKEMENİN KARARI SONRASI TEHDİTLER SAVURDU
Yalan içerikleri mahkeme kararına rağmen kaldırmayan Ali Kıdık ise 'erişim yasağı' kararı sonrası tehditler savurdu.
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