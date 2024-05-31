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Bakan Bayraktar'dan büyükelçilere yatırım çağrısı!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Bakan Bayraktar’dan büyükelçilere yatırım çağrısı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusu gündeme geldi. Bakan Bayraktar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması ve bu alana uzun dönemli yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

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