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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı!

Giriş Tarihi: 31.05.2024
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı!

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde meydana gelen gemi arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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