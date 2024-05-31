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5 ilde Kuyu-2 operasyonu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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5 ilde Kuyu-2 operasyonu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "KUYU-2" operasyonlarında; 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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