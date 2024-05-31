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İletişim Başkanlığı 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasını yalanlandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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İletişim Başkanlığı ’Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor’ iddiasını yalanlandı

Sosyal medyada dolaşan "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. . Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir" denildi.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir.

"İTİBAR ETMEYİN"

Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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