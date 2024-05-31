31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Kacır duyurdu! TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Bakan Kacır duyurdu! TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör