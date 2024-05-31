Başıboş sokak köpeği tartışması | AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başıboş sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Çeteleşen, saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak." dedi.
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başıboş sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Çeteleşen, saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak." dedi.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN DEVLETTE SEFERBERLİK! HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK
Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. Sokak hayvanları sorununun çözülmesi için herkes elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda hayvanları sokaktan toplamak, barınak yapmak, rehabilitasyon belediyelerin sorumluluğunda olacak. Belediyeler bütçe gelirlerinin belli bir bölümünü bu iş için ayıracak.
Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. AK Parti grubu, muhalefet partileri, STK'lar, vakıf ve dernekler, hayvanseverler ile de görüşüp teklife son şeklini verecek.
Teklifin birkaç hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
UYUTMA YÖNTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Hazırlanan taslak metin "hayvanların sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen hayvanlar için uyutma" yöntemine başvurulması esasına dayanıyor. AK Parti grubu bu yöntemi değiştirmeyi düşünmüyor.
AK Parti kurmayları, "Türkiye'de barınakların kapasitesi 100 bin. 2 milyonun üstünde sokak köpeği var. Bu hayvanlara yetecek kadar barınak yaparak kısırlaştırma ile sorunun çözülmesi mümkün görünmüyor" dediler.
SAHİPLENME SÜRESİ
Bir aylık sahiplendirilme süresi ise grupta tartışmaya açıldı. Sürenin 1,5-2 aya çıkartılması üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, "Vatandaşlarımıza sahiplenme için biraz daha zaman vermenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama süreyi uzun bulanlar da var" dedi.
BELEDİYELERE GÖREV
Sokak hayvanları için barınaklar kurup rehabilite etmek mevcut yasalara göre belediyelerin sorumluluğunda. Ancak görevi yerine getirmeyen belediyeler için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.
Bu nedenle bir çok belediye ne sokaktan hayvanlarını topluyor ne de barınak yapıyor.
Yapılacak düzenleme ile belediyeler de elini taşın altına koyacak. Belediyeler, hayvanların sokaktan toplanması, barınaklar kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve hayvanlar sahiplenilene kadar bakmakla yükümlü olacak.
Belediyelerin kesinleşmiş bütçe gelirlerinin il ve ilçelerde binde 5'i, büyükşehirlerde binde 3'ü bu işlemlerin yapılması için ayrılacak. Ayrılan ödenek başka işler için kullanılamayacak.
Belediye barınak kurup görevlerini yerine getirmezse valilikler devreye girecek. Sokaktan toplama, barınak kurma, bakım gibi işler için hizmet satım alımı yapacak.
Valiliklerin yaptığı işler için yapılan harcamalar belediyelerin İller Bankası ödeneklerinden kesilerek tahsil edilecek.
KAYNAK CEZALARDAN
Yerel yönetimlerce yapılan denetimler sonucunda kesilen idari para cezaları yerel yönetimlere gelir olarak aktarılacak.
ÇARPICI RAKAMLAR
Bakanlıkların yaptığı çalışmaya göre Türkiye'deki barınak kapasitesi 100 bin. Sokaktaki tüm köpeklerin toplanıp barınaklarda kalabilmesi için binin üzerinde barınak yapılması gerekiyor.
Bunun maliyeti de 6,6 milyar lira. 2 milyon hayvanın barınaklardaki bir yıllık bakım maliyeti ise 84 milyar lira.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JPMorgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Aşağı yönlü revize
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!