Başıboş sokak köpeği tartışması | AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak

SAHİPLENME SÜRESİ



Bir aylık sahiplendirilme süresi ise grupta tartışmaya açıldı. Sürenin 1,5-2 aya çıkartılması üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, "Vatandaşlarımıza sahiplenme için biraz daha zaman vermenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama süreyi uzun bulanlar da var" dedi.

BELEDİYELERE GÖREV



Sokak hayvanları için barınaklar kurup rehabilite etmek mevcut yasalara göre belediyelerin sorumluluğunda. Ancak görevi yerine getirmeyen belediyeler için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

Bu nedenle bir çok belediye ne sokaktan hayvanlarını topluyor ne de barınak yapıyor.

Yapılacak düzenleme ile belediyeler de elini taşın altına koyacak. Belediyeler, hayvanların sokaktan toplanması, barınaklar kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve hayvanlar sahiplenilene kadar bakmakla yükümlü olacak.

Belediyelerin kesinleşmiş bütçe gelirlerinin il ve ilçelerde binde 5'i, büyükşehirlerde binde 3'ü bu işlemlerin yapılması için ayrılacak. Ayrılan ödenek başka işler için kullanılamayacak.

Belediye barınak kurup görevlerini yerine getirmezse valilikler devreye girecek. Sokaktan toplama, barınak kurma, bakım gibi işler için hizmet satım alımı yapacak.

Valiliklerin yaptığı işler için yapılan harcamalar belediyelerin İller Bankası ödeneklerinden kesilerek tahsil edilecek.

KAYNAK CEZALARDAN



Yerel yönetimlerce yapılan denetimler sonucunda kesilen idari para cezaları yerel yönetimlere gelir olarak aktarılacak.

ÇARPICI RAKAMLAR



Bakanlıkların yaptığı çalışmaya göre Türkiye'deki barınak kapasitesi 100 bin. Sokaktaki tüm köpeklerin toplanıp barınaklarda kalabilmesi için binin üzerinde barınak yapılması gerekiyor.

Bunun maliyeti de 6,6 milyar lira. 2 milyon hayvanın barınaklardaki bir yıllık bakım maliyeti ise 84 milyar lira.