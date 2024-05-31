31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti: Filistin'e aktif destek çağrısı

Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi kabul etti: Filistin’e aktif destek çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Kosova'dan Filistin'e aktif destek talep etti. İşte detaylar..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

TİCARET HACMİNDE HEDEF YÜKSELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabulünde, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kosova Başbakanı Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

FİLİSTİN'E AKTİF DESTEK ÇAĞRISI

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin'e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör