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Yapay zekayla sahte belge hazırladılar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Yapay zekayla sahte belge hazırladılar

Dolandırıcılar da yapay zekayı keşfetti. Sahte avukatlık ve uzlaşmacı büroları kuruyorlar. Bu bürolarda, yapay zeka kullanılarak, sahte evraklarla vatandaş dolandırılmaya başlandı.

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