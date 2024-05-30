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FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu! 90 şüpheli yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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FETÖ’ye KISKAÇ-18 operasyonu! 90 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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