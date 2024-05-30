Turkuvaz Medya'dan Azra Kohen'in açıklamaları sonrası anlamlı adım! Siyonistlerin savunuculuğunu yapan Kohen'e boykot
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de mazlumları katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli yanarak şehit oldu. Ayrıca bir bebeğin başının bedeninden ayrıldığı o görüntüler tüm dünyada tepkilere neden oldu. Katil İsrail'in vicdanları yaralayan o kalleş saldırılarının ardından Sözde yazar Azra Kohen'den skandal bir açıklama geldi. Kohen, yaptığı açıklamada, "Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar" sözleriyle akla ziyan ifadeler kullandı. Sözde yazar Kohen'e tepkiler çığ gibi büyürken Turkuvaz Medya Grubuna ait D&R ve Idefix markaları, Gazzelileri hedef alan Azra Kohen'e ait kitapların satışını internet sitelerinde sonlandırdı.
Terör devleti çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi acımasızca katlediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) işgalci İsrail, Refah'ta Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı.
45 FİLİSTİNLİ YANARAK ŞEHİT OLDU
Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli yanarak şehit oldu. Ayrıca bir bebeğin başının bedeninden ayrıldığı o görüntüler tüm dünyada tepkilere neden oldu.
SÖZDE YAZAR KOHEN'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Sözde Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıt ile akla ziyan ifadeler kullandı.
"ÇOCUKLARINI BİLEREK BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE GÖTÜRÜYORLAR"
Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Kohen'in skandal sözleri üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, "içimizdeki hain", "siyonist yazar" ifadeleri ile tepki gösterdi.
TURKUVAZ MEDYA'DAN KOHEN'E GEREKEN CEVAP
Turkuvaz Medya Grubuna ait D&R ve Idefix markaları, Gazzelileri hedef alan Azra Kohen'e ait kitapların satışını internet sitelerinde sonlandırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!
- WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...
- Evi, arsası, dükkanı olanlar hemen e-Devlet'e girsin! O tarih son
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?
- Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika
- Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda
- Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak
- Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu
- Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!
- Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"
- Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?