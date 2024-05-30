Turkuvaz Medya’dan Azra Kohen’in açıklamaları sonrası anlamlı adım! Siyonistlerin savunuculuğunu yapan Kohen’e boykot

45 FİLİSTİNLİ YANARAK ŞEHİT OLDU

Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli yanarak şehit oldu. Ayrıca bir bebeğin başının bedeninden ayrıldığı o görüntüler tüm dünyada tepkilere neden oldu.