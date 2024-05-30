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Turkuvaz Medya'dan Azra Kohen'in açıklamaları sonrası anlamlı adım! Siyonistlerin savunuculuğunu yapan Kohen'e boykot

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Turkuvaz Medya’dan Azra Kohen’in açıklamaları sonrası anlamlı adım! Siyonistlerin savunuculuğunu yapan Kohen’e boykot

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de mazlumları katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli yanarak şehit oldu. Ayrıca bir bebeğin başının bedeninden ayrıldığı o görüntüler tüm dünyada tepkilere neden oldu. Katil İsrail'in vicdanları yaralayan o kalleş saldırılarının ardından Sözde yazar Azra Kohen'den skandal bir açıklama geldi. Kohen, yaptığı açıklamada, "Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar" sözleriyle akla ziyan ifadeler kullandı. Sözde yazar Kohen'e tepkiler çığ gibi büyürken Turkuvaz Medya Grubuna ait D&R ve Idefix markaları, Gazzelileri hedef alan Azra Kohen'e ait kitapların satışını internet sitelerinde sonlandırdı.

İşgalci israil, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Terör devleti çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi acımasızca katlediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) işgalci İsrail, Refah'ta Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı.

45 FİLİSTİNLİ YANARAK ŞEHİT OLDU
Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli yanarak şehit oldu. Ayrıca bir bebeğin başının bedeninden ayrıldığı o görüntüler tüm dünyada tepkilere neden oldu.

SÖZDE YAZAR KOHEN'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Sözde Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıt ile akla ziyan ifadeler kullandı.

"ÇOCUKLARINI BİLEREK BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE GÖTÜRÜYORLAR"
Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Kohen'in skandal sözleri üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, "içimizdeki hain", "siyonist yazar" ifadeleri ile tepki gösterdi.

TURKUVAZ MEDYA'DAN KOHEN'E GEREKEN CEVAP
Turkuvaz Medya Grubuna ait D&R ve Idefix markaları, Gazzelileri hedef alan Azra Kohen'e ait kitapların satışını internet sitelerinde sonlandırdı.

Hem Idefix hem de D&R'ın internet satış platformlarında Kohen'in kitaplarına ilişkin yapılan aramalarda "404 - Aradığınız içeriğe ulaşılmıyor" sonuç sayfası çıkıyor.

Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı!Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı!

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