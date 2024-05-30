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Türkiye ve Azerbaycan Adalet Bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Türkiye ve Azerbaycan Adalet Bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, iki ülke arasında adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

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