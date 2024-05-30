Ticaret Bakanı Bolat Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı buluşmada Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerinde durduk” dedi.
Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı buluşmada Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerinde durduk" dedi.
Görüşmede iki taraf arasındaki ekonomik bağların derinleşmesi için atılabilecek adımların ve potansiyel projelerin ele alındığını aktaran Bolat, "Özellikle ticaret, yatırım ve inovasyon konularında karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerinin önemini vurguladık. Avrupalı iş insanlarının Türkiye'ye olan ilgisi ve iş birliği konusundaki hevesi bizleri oldukça memnun etti" şeklinde konuştu.
Bakan Bolat, görüşmenin Türkiye'nin AB ile olan güçlü ilişkilerini pekiştirmek ve Avrupa iş dünyası ile daha yakın temas kurmak adına önemli bir adım olduğunu bildirerek, "İnanıyorum ki, bu tür buluşmalar hem Türkiye hem de AB için yeni ticaret yolları ve ortaklıklar ortaya çıkaracaktır. İş dünyamız ile daima birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!
- WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...
- Evi, arsası, dükkanı olanlar hemen e-Devlet'e girsin! O tarih son
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?
- Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika
- Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda
- Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak
- Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu
- Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!
- Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"
- Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?