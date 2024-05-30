Ticaret Bakanı Bolat Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi





Bakan Bolat, görüşmenin Türkiye'nin AB ile olan güçlü ilişkilerini pekiştirmek ve Avrupa iş dünyası ile daha yakın temas kurmak adına önemli bir adım olduğunu bildirerek, "İnanıyorum ki, bu tür buluşmalar hem Türkiye hem de AB için yeni ticaret yolları ve ortaklıklar ortaya çıkaracaktır. İş dünyamız ile daima birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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