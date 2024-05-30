TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ekonomi mesajı: Türkiye Yüzyılı hedefleri kısıtlanamaz!

"YOL VE KUŞAK PROJESİ İLE İPEK YOLU PROJESİ, TÜRK DÜNYASIYLA BÜTÜNLEŞEBİLİR"

Türk dünyasının teşkilatlanmak için bilinçlendiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu çerçevede tam da doğu-batı ekseninde dünyanın bütün mücadele alanlarının, neredeyse en stratejik bölgelerinde yer alan ve tamamına yakını Türk İslam medeniyetinin bir parçası olan, Türkçe konuşan Türk topluluklarının yer almış olduğu 300 milyonluk bir aksdan bahsediyoruz. Tarihte bu aksa "Turkuvaz Aksı" adı verilmiştir. Bunun yeniden canlanması, yeniden hareketlenmesi için de özellikle son yıllarda fevkalade ciddi bir ivme yakalanmıştır. Bu bölgede, dünyanın bu bölgesinde Türk dünyasının yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkması, herhangi bir bölge için bir tehdit değil tam tersine dünya barışının sağlanması için bir fırsattır, bir katkıdır. Bu çerçevede Türk dünyası arasındaki ilişkilerin artırılması sadece siyasi anlamda değil aynı zamanda kültürel olarak da bu ilişkilerin artırılması hepimizin öncelikli ilgi alanlarından birisi olmalıdır. Bu anlamda açıkçası Türk Devletler Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin ve bu teşkilata henüz üye olmayan ülkelerinde ciddi bir şekilde bir bilinçlenmeye başladığını da, gayet güzel gayet iftihar ederek takip ediyoruz, görüyoruz. Bu bilinçlenmenin temelinde siyasi bir yapıyı ortaya koymanın çok daha ötesinde güçlü bir şekilde kültür ve medeniyet değerleri üzerinde yeniden ayağa kalkmak, yeniden güçlenmek, idealinin fikriyatının yattığını da görüyoruz. Bu çerçevede işin bu siyasi tarafı Türk İslam dünyası ile ilgili tarafı var ama aynı zamanda da İpekyolu projesinin özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinde içinde olabileceği küresel büyük bir proje haline dönmesi istidadında olduğunu da görüyoruz. Özellikle içinin Yol ve Kuşak Projesi ile Türk dünyasını da içine alacak olan İpek Yolu Projesinin birbirleriyle bütünleştirilebilecek yapılar olduğu aşikardır. Böylesine önemli bir girişimin hem dünya ticaretinin gelişmesine büyük katkısı olacağı gibi, tarihte olduğu gibi üzerinden geçtiği bu hat boyunca ülkelerin de siyasi kültürel iş birliklerinin artırılmasına da vesile olacaktır." şeklinde konuştu.