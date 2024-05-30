30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp memleketinden bihaber! "Çürük okul' yalanı elinde patladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp memleketinden bihaber! Çürük okul’ yalanı elinde patladı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını ve ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia etti. Alp'in çürük okul iddiası kısa sürede yalan çıktı. 76 öğrencinin 4 sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulunda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun/kömür yakıldığı ayrıca ortaokul öğrencilerinin yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiş durumda olduğu öğrenildi.

TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim gördüğünü, ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia eden CHP Kars Milletvekili Alp'in iddiaları yalan çıktı.



Oysa 76 öğrencinin 4 sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulunda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun/kömür yakılıyor.



Ayrıca ortaokul öğrencileri de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiş durumda. Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ediyor.



Ayrıca öğrenci artışından dolayı önümüzdeki yıl ek derslik yapılması için çalışmalar başlatılmış.


Meclis koltuğunda ileri sürdüğü iddiaların asılsız çıkması üzerine, Kars'ta milletin oylarıyla seçilen ancak Şatıroğlu köyüne hiç gitmediği anlaşılan CHP'li Alp için "Kars'ta milletin oylarıyla seçilmiş ancak memleketinden bihaber vekil..." yorumlarına neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör