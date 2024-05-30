CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp memleketinden bihaber! "Çürük okul' yalanı elinde patladı





Ayrıca ortaokul öğrencileri de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiş durumda. Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ediyor.