Bakan Tunç Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ile görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü.
Bakan Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Bakan Tunç, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Ortak Açıklama metni imzaladıklarını duyurdu.
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