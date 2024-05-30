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Bakan Tunç Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ile görüştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Bakan Tunç Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü.

Bakan Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakan Tunç, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Ortak Açıklama metni imzaladıklarını duyurdu.

Tunç ayrıca toplantıda, yargı alanındaki gelişmelerin ele alındığını ve iki ülkenin de adalet sistemine katkı sağlayacak projelerin değerlendirildiğini söyledi.

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